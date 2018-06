London (AFP) Die Saga um den britischen Geheimagenten James Bond findet im Herbst ihre Fortsetzung. Am 26. September werde die Buchreihe mit der Veröffentlichung eines neuen Romans fortgeführt, teilte der Verlag Jonathan Cape am Montag mit. Das Buch des Autors William Boyd ist demnach noch ohne Titel, es spielt im Jahr 1969 mit einem 45 Jahre alten Geheimagenten. "1969. Ein altgedienter Geheimdienstagent. Eine Mission. Die Lizenz zum Töten. James Bond kehrt zurück", lautete das Versprechen an die Bond-Fans.

