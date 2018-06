Fußball-Nationalmannschaft testet am 14. August gegen Paraguay

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem Testspiel gegen Paraguay in die WM-Saison. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw tritt am 14. August in Kaiserslautern gegen die Südamerikaner an. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Ursprünglich hatte der DFB für diesen Termin einen Test gegen WM-Gastgeber Brasilien geplant.

Entwarnung: Schalker Huntelaar kann in Istanbul spielen

Gelsenkirchen (dpa) - Klaas-Jan Huntelaar steht vor der Rückkehr in die Mannschaft des FC Schalke 04. Wie der Revierclub am Montag mitteilte, wird der niederländische Stürmer an diesem Dienstag mit zum Champions-League-Spiel bei Galatasaray Istanbul reisen. Damit ist Huntelaar, der in der laufenden Saison in der Königsklasse schon vier Tore erzielte, für das Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch wieder eine Option.

Hoeneß rechnet nicht mit Heynckes-Wechsel zu Schalke 04

München/Gelsenkirchen (dpa) - Bayern-Präsident Uli Hoeneß rechnet nicht mit einem Wechsel von Trainer Jupp Heynckes zum FC Schalke 04. Dies sei wohl ein kleiner Aprilscherz, sagte der mit Heynckes gut befreundete Vereinschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München am Montag vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel beim FC Arsenal. Heynckes' Vertrag in München läuft am Saisonende aus. Sein Nachfolger wird der ehemalige Barcelona-Trainer Josep Guardiola. Die «Bild»-Zeitung hatte berichtet, dass Schalke über ein Engagement des 67 Jahre alten Heynckes für die kommende Spielzeit nachdenke.

Haas verliert Tennis-Finale von San José gegen Raonic

San José (dpa) - Tennisprofi Tommy Haas hat seinen 14. Einzel-Titel auf der ATP-Tour verpasst. Der 34-Jährige verlor am Sonntag (Ortszeit) das Finale in San José gegen den topgesetzten Milos Raonic mit 4:6, 3:6. Damit konnte der Kanadier die mit 547 000 Dollar dotierte Hartplatzveranstaltung in Kalifornien bereits zum dritten Mal in Serie für sich entscheiden. Haas hatte zuletzt im vergangenen Jahr das Rasenturnier im westfälischen Halle gewonnen. Durch den Finaleinzug kletterte der Tennisprofi in der Weltrangliste immerhin vom 22. auf den 18. Platz.

Chinas Tischtennis-Stars triumphieren in Kuwait

Kuwait-Stadt (dpa) - Chinas Tischtennis-Stars haben bei den mit 300 000 Dollar dotierten Kuwait Open alle Titel abgeräumt. Die Erfolge im Einzel sicherten sich Weltmeister Zhang Jike und World-Cup-Siegerin Liu Shiwen. Olympiasieger Zhang Jike gewann am Montag das Duell gegen seinen Landsmann und Weltranglisten-Zweiten Ma Long in 4:1-Sätzen, Liu setzte sich mit 4:2 gegen Feng Tianwei aus Singapur durch. Die deutschen Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov und Bastian Steger waren im Viertelfinale an der Übermacht aus dem Reich der Mitte gescheitert.

Champions Tour: Golfer Langer gewinnt Turnier in Naples

Naples (dpa) - Trotz einer durchwachsenen Schlussrunde hat Bernhard Langer auf der Champions Tour für Golfprofis über 50 Jahre das Turnier in Naples gewonnen. Dem 55-Jährigen reichte am Sonntag zum Abschluss im US-Bundesstaat Florida eine 72er-Runde, um sich mit einem Schlag Vorsprung auf den Amerikaner Jay Don Blake durchzusetzen. Für Langer war es der insgesamt 17. Erfolg auf der Tour und sein zweiter in Naples nach 2011.

Amerikaner Merrick mit Premierensieg auf US-Tour

Los Angeles (dpa) - Der 30 Jahre alte Amerikaner John Merrick hat in einem spannenden Stechen seinen ersten Sieg auf der US-PGA-Tour der Profi-Golfer gefeiert. Er gewann die Northern Trust Open am Sonntag in seiner kalifornischen Heimat am zweiten Extra-Loch gegen Landsmann Charlie Beljan und kassierte einen Siegerscheck von 1,188 Millionen Dollar.

Trotz Vorlagen von Ehrhoff und Hecht bleibt Buffalo Letzter

Buffalo (dpa) - Die Buffalo Sabres kommen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einfach nicht in Schwung. Das Team des deutschen Trios Christian Ehrhoff, Jochen Hecht und Alexander Sulzer kassierte am Sonntag bereits die neunte Niederlage im 16. Spiel und bleibt Letzter der Northeast Division. Ehrhoff mit zwei Assists und Hecht mit einer Torvorlage konnten die 3:4-Niederlage gegen die Pittsburgh Penguins nicht verhindern.

Westen gewinnt All-Star-Game der NBA - Chris Paul ausgezeichnet

Houston (dpa) - Angeführt von einem starken Chris Paul haben die Basketball-Profis der Western Conference das NBA-All-Star-Game gegen die Auswahl des Ostens gewonnen. Der Aufbauspieler der Los Angeles Clippers kam am Sonntag in Houston beim 143:138-Erfolg auf 20 Punkte sowie 15 Assists und wurde als wertvollster Spieler der Partie ausgezeichnet. Diese Statistiken waren zuvor beim Treffen der besten und beliebtesten Stars der nordamerikanischen Profiliga nur Magic Johnson und Isiah Thomas gelungen.

Massive Kritik an WADA - IOC beruft Sonderkonferenz ein

Berlin (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur gerät immer stärker unter Beschuss. Auf Druck der internationalen Fachverbände hat das IOC eine Sonderkonferenz beschlossen, auf der Ende April oder Anfang Mai in Lausanne die Rolle der WADA ausführlich diskutiert werden soll. Die Beziehungen zur WADA hääten sich dramatisch verschlechtert, sagte der Italiener Francesco Ricci Bitti, Präsident der Vereinigung aller olympischen 26 Sommersportverbände.

Alle 14 DEL-Clubs bewerben sich für Jubiläums-Saison

Köln (dpa) - Alle 14 Clubs der Deutschen Eishockey Liga nehmen am Lizenzierungsverfahren für die kommende 20. DEL-Saison teil. Das teilte die Liga am Montag mit. Die dafür nötigen Anträge und Sicherheiten in Höhe von je 100 000 Euro haben die Clubs fristgerecht eingereicht. In einem zweiten Schritt müssen nun bis zum 24. Mai die kompletten Lizenzierungsunterlagen vorgelegt werden. Die Jubiläums-Saison der DEL startet am 13. September und endet mit einem eventuellen siebten Finalspiel am 30. April 2014. Clubs der 2. Liga reichten keine Bewerbungen ein.