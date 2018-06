Hebron (AFP) Tausende Palästinenser haben sich am Montag im Westjordanland zu Solidaritätskundgebungen für hungerstreikende Landsleute in israelischer Haft versammelt. Im südlichen Hebron gingen etwa 1500 Menschen auf die Straße. Als es Zusammenstöße mit israelischen Soldaten gab, setzten diese Tränengas ein. Im nördlichen Nablus demonstrierten etwa tausend Menschen. In Ramallah, wo die Palästinensische Autonomiebehörde ihren Sitz hat, blockierten dutzende Menschen den Zugang zur dortigen Vertretung der Vereinten Nationen.

