Madrid (AFP) Die "Schneewittchen"-Verfilmung des spanischen Regisseurs Pablo Berger ist der Hauptgewinner bei der Vergabe der diesjährigen Goya-Filmpreise. Der Streifen mit dem spanischen "Schneewittchen"-Namen "Blancanieves" wurde am Sonntag in Madrid in zehn Kategorien prämiert - darunter als bester Film und für die beste Schauspielerin, Maribel Verdú. Das Märchen der Gebrüder Grimm wurde für die Film-Adaptation nach Sevilla und ins Milieu des Stierkampfes verlegt.

