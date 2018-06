Berlin (dpa) - Im öffentlichen Dienst macht Berlin heute den Anfang einer bundesweiten Warnstreikwelle. Angestellte Lehrer an mehr als 100 Schulen wollen in den Ausstand treten. Für tausende Kinder dürfte der Unterricht ausfallen. In den nächsten Wochen soll es dann in allen 16 Bundesländern Warnstreiks geben - und damit Unterrichtsausfall, Verkehrsbehinderungen oder Einschränkungen beim Winterdienst. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten unter anderem 6,5 Prozent mehr Geld.

