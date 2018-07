Washington (AFP) Ein irakischer Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida hat sich Experten zufolge zu der Anschlagsserie mit 21 Toten am Sonntag in schiitischen Stadtteilen in Bagdad bekannt. Die Organisation Islamischer Staat von Irak (ISI) habe erklärt, die Attentate seien die Rache für "kriminelle Handlungen" der schiitisch geführten Regierung in sunnitischen Vierteln der irakischen Hauptstadt, teilte das auf die Auswertung islamistischer Webseiten spezialisierte US-Unternehmen SITE am Sonntag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.