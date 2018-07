Düsseldorf (AFP) Nach dem endgültigen Beschluss einer EU-Ausbildungsmission für die malische Armee hat die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Elke Hoff, grundsätzliche Bedenken am Vorgehen der internationalen Gemeinschaft geäußert. "Es fehlt an Polizeiausbildung", sagte Hoff der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). Weder durch die Ausbildungsmission für malische Soldaten noch durch das Eingreifen westafrikanischer Soldaten würden die "Grundübel der Region" beseitigt.

