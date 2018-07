Bonn (AFP) Viele Verbraucher haben über Jahre hinweg offenbar zu viel Geld für Mehl und Mehlprodukte bezahlt. Wegen wettbewerbswidriger Absprachen beim Vertrieb von Mehl verhängte das Bundeskartellamt Geldbußen von insgesamt 41 Millionen Euro gegen 22 Firmen und den Verband Deutscher Mühlen, wie die Behörde am Dienstag in Bonn mitteilte. Bereits im Oktober 2011 hatte das Kartellamt in dem Verfahren ein erstes Bußgeld in Höhe von rund 24 Millionen verfügt.

