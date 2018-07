Berlin (AFP) In der Debatte um Mindestlohn-Konzepte hofft die Union weiter auf eine Einigung mit dem Koalitionspartner FDP. Einer flächendeckenden gesetzlichen Regelung, wie sie die SPD über den Bundesrat durchsetzen will, erteilte Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag in Berlin eine klare Absage. Die Union wolle an der seit Jahrzehnten bewährten Tarifautonomie festhalten: "Das haben wir gemeinsam mit der FDP."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.