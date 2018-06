Dortmund (dpa) - In Dortmund füllt Christoph Stemann als DJ Firestarter schon seit elf Jahren die Clubs. Zu den Oscars will der 41-Jährige am Sonntag (24. Februar) beim «Governors Ball» die Stars und Sternchen in Hollywood zum Tanzen bringen.

Denn der Mann aus dem Ruhrgebiet ist als DJ für die offizielle After-Show-Party in Los Angeles engagiert worden. Der Dortmunder legt in einem Nebenraum des Dolby-Theatre im Entertainment-Komplex Hollywood & Highland Center auf, das bis zum vergangenen Jahr noch Kodak-Theatre hieß. «Die Amis haben mich für den Rock- und Alternative-Bereich gebucht», sagt der Dortmunder.

Über 1500 geladene Gäste ziehen gleich nach der Oscar-Show beim Governors Ball auf, wo sie vom Star-Koch Wolfgang Puck und seinen 350 Helfern verköstigt werden - gewöhnlich mit vielen Leckerbissen und über 1200 Flaschen Champagner. Ob mit oder ohne Oscar - dort geht jeder, der vorher bei der Gala war, erst mal hin. Es gibt keine Sitzordnung, sondern verschiedene Bereiche mit Musik, Bars und feinem Essen. Danach ziehen die Oscar-Gäste weiter zu diversen Partys, von Vanity Fair oder Elton John. Auch diverse Studios schmeißen Partys. Das österreichische Konsulat in Los Angeles macht eine Party für den Oscar-nominierten Regisseur Michael Haneke («Liebe»).

Christoph Stemann muss nicht um einen Oscar zittern, sondern einfach nur seine Arbeit machen. Wirklich aufgeregt scheint der Dortmunder nicht. Als DJ Firestarter hat er sich längst einen Namen in der internationalen Rock- und Alternative-Szene gemacht. «Früher war ja Rock und Alternative eine Nische, doch es wird immer größer», sagt Stemann. «In Japan zum Beispiel, da konnten die Menschen früher nichts mit Rock anfangen. Jetzt ist Rock in Tokio total angesagt.» Der DJ hatte aber auch schon große Auftritte bei den Olympischen Spielen in Peking, in der Spielermetropole Las Vegas oder in Buenos Aires.

Bei der After-Show-Party muss sich der DJ hinter dem Plattenteller an strenge Regeln halten. Er musste zuvor angeben, welche Lieder er spielen möchte. «Denn die Amerikaner achten darauf, dass Schmuddel-Wörter nicht vorkommen.» Stemann freut sich zwar auf die Oscar-Nacht, doch noch mehr fiebert er einem Auftritt am Abend zuvor im berühmt-berüchtigten Club «The Viper Room» am Sunset Strip in West Hollywood entgegen. Der Club gehörte bis 2004 zu Teilen dem Schauspieler Johnny Depp und zählt zu den angesagtesten Clubs der Welt, sagt Stemann.

Für seine Auftritte benötigt Christoph Stemann seinen vollen Namen nicht. Hinter dem Plattenteller ist er nur «DJ Firestarter». Als er in Dortmund mit den Firestarter-Partys anfing, hatte er gar keinen besonderen Namen. «Und dann wurde ich in den Partytexten einfach immer so genannt. Mittlerweile steht's sogar in meinem Perso», sagt der 41-Jährige. Seit elf Jahren ist er mittlerweile als DJ Firestarter erfolgreich.

Nach seinem Abitur ging Stemann zunächst an die Uni und studierte Sozialarbeit und Pädagogik. «Ja und davor, da war ich in Australien. Ich habe mich in eine Australierin verliebt und bin mit ihr gegangen.» Dann eröffnete er einen Plattenladen in einer kleinen Stadt bei Melbourne. Doch in der Stadt gab es schon einen Plattenladen. «Lief also nicht so gut. Aber na ja, ausprobiert, pleitegegangen, und dann bin ich nach vier Jahren wieder nach Deutschland zurückgekommen.» Immerhin: In Australien begann er seine Karriere als DJ.

