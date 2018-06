Belo Horizonte (SID) - Rekord-Fußball-Weltmeister Brasilien bestreitet am 24. April in Belo Horizonte ein weiteres Länderspiel im Vorfeld des Confed Cup (15. bis 30. Juni) gegen den Südamerika-Rivalen Chile. Außerdem trifft die Selecao am 21. März in Genf auf Italien, am 25. März in London auf Russland, am 2. Juni in Rio de Janeiro auf England und am 9. Juni in Porto Alegre auf Frankreich.