Pretoria (dpa) - Die Staatsanwaltschaft hat dem Paralympics-Star Oscar Pistorius vorsätzlichen Mord an seiner Freundin Reeva Steenkamp vorgeworfen. Pistorius habe eine unschuldige und unbewaffnete Frau erschossen, sagte der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer vor dem Magistratsgericht in Pretoria. Die Anwälte des behinderten Sportlers streben eine Freilassung gegen Kaution an. Sie plädieren für eine Anklage wegen Totschlags in einem minder schweren Fall.

