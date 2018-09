Pretoria (SID) - Der wegen Mordes angeklagte Paralympics-Star Oscar Pistorius hat ausgesagt, dass er nicht die Absicht gehabt habe, seine Lebensgefährtin Reeva Steenkamp zu töten. Das ging am Dienstag aus einer eidesstattlichen Erklärung hervor, welche der Anwalt des 26-jährigen Südafrikaners im Rahmen einer Kautionsverhandlung in Pretoria verlas.

"Ich hatte nicht die Absicht, meine Freundin zu töten", hieß es darin: "Ich weise die Vorwürfe entschieden zurück. Wir waren sehr verliebt, wir hätten nicht glücklicher sein können." Der Sprintstar habe Steenkamp für einen Einbrecher gehalten. "Es war dunkel, ich hatte große Angst. Da ich meine Prothesen nicht anhatte, fühlte ich mich sehr verwundbar. Ich habe dann Schüsse auf die Tür abgegeben und geschrien." Da er früher bereits Opfer von Gewalt gewesen sei, schlafe er mit einer Pistole unter seinem Bett.

Steenkamp und Pistorius seien am Abend vor Steenkamps Tod gegen zehn Uhr zu Bett gegangen. Mitten in der Nacht habe er das Gefühl gehabt, ein Einbrecher sei im Badezimmer. Ohne seine Prothesen sei Pistorius aus dem Bett geklettert und habe die Schüsse abgefeuert. Erst anschließend habe er realisiert, dass seine Lebensgefährtin nicht im Bett lag. Daraufhin habe er mit einem Cricketschläger die Tür aufgebrochen und Steenkamp gefunden.

Als sein Anwalt Barry Roux die Erklärung verlas, brach Pistorius erneut in Tränen aus. Richter Desmond Nair musste die Anhörung daraufhin für wenige Minuten unterbrechen. "Sie müssen sich auf die Verlesung konzentrieren", sagte er zu Pistorius.

Der Staatsanwalt warf dem Paralympics-Star dagegen vorsätzlichen Mord vor. Pistorius habe eine "unschuldige Frau" ermordet, sagte Staatsanwalt Gerrie Nel in seinem Plädoyer. Der Südafrikaner soll am vergangenen Donnerstag demnach vier Schüsse auf seine Lebensgefährtin abgefeuert haben, dreimal habe er getroffen.

Der an beiden Beinen amputierte Sprintstar habe sich am frühen Morgen des 14. Februar bewaffnet und seine Prothesen angelegt, anschließend sei er sieben Meter gelaufen und habe die Schüsse durch die geschlossene Badezimmertür abgefeuert, sagte der Staatsanwalt. Dies belege den Vorsatz der Tat.

Das ehemalige Model Steenkamp war am Donnerstag in Pistorius' Haus in einem Nobelvorort von Pretoria getötet worden.