Port Elizabeth (SID) - Während der des Mordes angeklagte Paralympics-Star Oscar Pistorius in einer gerichtlichen Anhörung um seine Freilassung auf Kaution kämpfte, ist dessen Lebensgefährtin Reeva Steenkamp am Dienstag beigesetzt worden. Der private Gedenkgottesdienst und die Einäscherung fanden in einem Krematorium im südafrikanischen Port Elizabeth statt, wo Steenkamp aufgewachsen war. Das ehemalige Model war am frühen Donnerstagmorgen in Pistorius' Haus in einem Nobelvorort von Pretoria getötet worden.

"Wir werden all die positiven Eigenschaften meiner Schwester in Erinnerung behalten. Wir werden sie sehr vermissen", sagte Adam Steenkamp nach der einstündigen Zeremonie.

Die Kautionsverhandlung im Fall Pistorius begann am Dienstagmorgen um 9.00 Uhr (8.00 Uhr Ortszeit) in der Hauptstadt Pretoria. Pistorius erschien im schwarzen Anzug und grauer Krawatte im Gerichtssaal. Begleitet wurde der 26-Jährige von seinem Vater Henke und seiner Schwester Loved. Dem Südafrikaner wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin ermordet zu haben.