Hamburg (dpa) - Die Sicherheitskräfte am Hamburger Flughafen wollen am Mittwoch erneut den gesamten Tag lang die Arbeit niederlegen. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit.

