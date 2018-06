Hannover (dpa) - Glatter Start ins Bundestagswahljahr: SPD und Grüne haben nach zehn Jahren schwarz-gelber Koalition die Macht in Niedersachsen übernommen. Mit 69 Ja-Stimmen, also einer Stimme Mehrheit, hat der Landtag in Hannover SPD-Landeschef Stephan Weil zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. SPD-Chef Sigmar Gabriel gratulierte dem neuen Ministerpräsidenten aus Berlin. Der rot-grüne Koalitionsvertrag in Niedersachsen skizziere den Politikwechsel, den die SPD im September auch auf Bundesebene erreichen wolle.

