Hannover (dpa) - Einen Monat nach dem knappen Sieg bei der Landtagswahl in Niedersachsen wollen SPD und Grüne heute SPD-Landeschef Stephan Weil zum neuen Ministerpräsidenten wählen. Die Abstimmung verspricht spannend zu werden, da Rot-Grün im Landtag nur über eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme verfügt. Am Nachmittag will Weil seine erste Regierungserklärung abgeben. Auch sein neunköpfiges Kabinett will er berufen. Die Grünen bekommen vier Ministerien, für die SPD sind fünf Ressorts vorgesehen.

