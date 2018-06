Lohr am Main (dpa) - Bei einem Autounfall im bayerischen Landkreis Main-Spessart sind am Abend drei Menschen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Ein 20-Jähriger kam aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und fuhr in einen Graben. Vermutlich zog er dann sein Lenkrad nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Unfall mit dem Auto eines 81-Jährigen kam. Dessen gleichaltriger Beifahrer und der 20-Jährige starben noch an der Unfallstelle. Der 81 Jahre alte Fahrer erlag in der Nacht seinen Verletzungen.

