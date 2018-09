Washington (AFP) Angesichts der zum 1. März drohenden harten Haushaltskürzungen hat US-Präsident Barack Obama den Kongress erneut zu einer Entschärfung der Sparbombe aufgerufen. Ohne einen Kompromiss würden die "brutalen" und "willkürlichen" Einschnitte, die vor zwei Jahren nur als Drohkulisse verabschiedet worden seien, Wirklichkeit werden, sagte Obama am Dienstag in Washington. Die Kürzungen in Milliardenhöhe würden die militärische Einsatzfähigkeit der USA aufs Spiel setzen und neue Jobs verhindern.

