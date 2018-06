Tel Aviv (dpa) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Ex-Außenministerin Zipi Livni wollen sich in einer Koalition für die Zwei-Staaten-Lösung des Konflikts mit den Palästinensern einsetzen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Natanjahu, mit Livni teile er die Vision eines palästinensischen Staates an der Seite Israels. Livni mit ihrer Partei Hatnua hatte sich zuvor als erste von mehreren möglichen Koalitionspartnern bereit erklärt, in eine Regierung Netanjahus einzutreten.

