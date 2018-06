Brüssel (AFP) Der belgische Prinz Laurent hat sich beim Skifahren in Österreich verletzt. Der 49-Jährige leide an einem "inneren Hämatom in der Nähe der Leber", teilte der Sprecher des königlichen Palasts in Brüssel, Bruno Nève de Mévergnies, am Mittwoch der Agentur Belga zufolge mit. Der Prinz zog sich die Verletzung demnach bei einem Skiunfall am Dienstagnachmittag zu und wurde ins Universitätsklinikum Innsbruck eingeliefert.

