Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch an seine Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Der Dax kletterte im frühen Geschäft mit 0,21 Prozent ins Plus auf 7769 Punkte, der MDax mittelgroßer Werte legte um 0,40 Prozent auf 13207 Punkte zu.

Der TecDax gewann 0,37 Prozent auf 909 Punkte. Händler Jordan Hiscott von Gekko Markets begründet das Plus mit der Stärke der US-Börsen. Am Vorabend hatte der Aktienindex Dow Jones Industrial ein neues Hoch seit Oktober 2007 erreicht: «Mit dem Dow stabil über der wichtigen 14000-Punkte-Marke verwundert die Stärke im Dax kaum.»

Lufthansa-Aktien gerieten nach ihrem Aufwärtstrend der vergangenen Monate mit der angekündigten Streichung der Dividende unter Druck. Die Anteile an der größten deutschen Fluggesellschaft verloren am Dax-Ende 5,19 Prozent. Die Aktien der Deutsche Börse reagierten indes kaum auf Zahlen vom Vorabend.