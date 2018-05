Frankfurt/Main (dpa) - Nach zwei freundlichen Tagen hat der Dax am Mittwoch wieder Verluste erlitten. Der lange moderat festere deutsche Leitindex drehte am Nachmittag ins Minus und schloss 0,30 Prozent tiefer bei 7728,90 Punkten, blieb damit allerdings etwas über seinem Tagestief bei 7709,48 Punkten.

Als Belastungsfaktor sahen Händler Gerüchte, wonach ein großer US-Rohstofffonds in Schwierigkeiten sei und Positionen liquidieren müsse. Der MDax behauptete hingegen einen Anstieg von 0,18 Prozent auf 13 178,44 Punkte, was abermals einen Rekordstand bedeutete. Der TecDax rettete bei 908,65 Punkten ein Plus von 0,32 Prozent ins Ziel.