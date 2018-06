Frankfurt/Main (dpa) - Nach den Kursgewinnen vom Vortag ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch verhalten in den Handel gestartet. Der Dax bröckelte in den ersten Minuten um 0,04 Prozent auf 7749 Punkte ab, während der MDax 0,23 Prozent auf 13 184 Punkte zulegen konnte.

Der TecDax gewann 0,14 Prozent auf 907 Punkte. Nach der starken Entwicklung am Vortag steht Börsianern zufolge wohl erst einmal eine kleine Verschnaufpause an.