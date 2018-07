Berlin (AFP) Die kriselnde Fluggesellschaft Air Berlin hat einem Bericht zufolge im Rahmen ihres Sparkurses die ersten betriebsbedingten Kündigungen an Mitarbeiter verschickt. Wie die "Berliner Morgenpost" am Mittwoch auf ihrer Internetseite unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtete, wurden die Kündigungen am Dienstag verschickt. Demnach sollen rund einhundert Mitarbeiter der Konzernzentrale in Berlin betroffen sein. Sie erhielten dem Bericht zufolge ihre Kündigung zu Ende April. Am Mittwoch sollte in der Zentrale erstmals ein Betriebsrat gebildet werden.

