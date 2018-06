Havanna (AFP) Ex-Tennisstar Boris Becker ist der Stargast des diesjährigen Zigarren-Festivals in Kubas Hauptstadt Havanna. Becker nehme neben vielen anderen "bedeutenden Persönlichkeiten von internationalem Rang aus der Welt der Musik, dem Kino und der Gastronomie" an den Veranstaltungen vom 26. Februar bis zum 2. März teil, teilte das Unternehmen Habanos SA am Dienstag mit.

