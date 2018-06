Berlin (AFP) Die FDP kann wie geplant auf dem Parteitag Anfang März ihre Führungsspitze neu bestimmen. Das Schiedsgericht der Partei lehnte am Mittwoch die Klage eines FDP-Mitglieds gegen den Termin des Parteitags ab, wie Geschäftsführer Jörg Paschedag in Berlin mitteilte. Damit kann das Treffen der Delegierten am 9. und 10. März in Berlin stattfinden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.