Leipzig (AFP) Der Bundesnachrichtendienst (BND) muss einem Journalisten keine Auskunft über die Nazi-Vergangenheit seiner Mitarbeiter in der Zeit von 1950 bis 1980 geben. Dies entschied das Bundesverwaltungsgericht in einem am Mittwoch in Leipzig verkündeten Urteil und wies damit die Klage des "Bild"-Journalisten Hans-Wilhelm Saure zurück. (Az: 6 A 2.12)

