Memmingen (AFP) Ein dreiviertel Jahr nach dem Amokalarm an einer Schule in Memmingen hat das Landgericht der schwäbischen Stadt den angeklagten Schüler zu viereinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Die Jugendkammer sprach den 15-Jährigen am Mittwoch unter anderem des vierfachen versuchten Totschlags schuldig, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. In seinem Schlusswort entschuldigte sich der Jugendliche für seine Taten.

