Berlin (AFP) Nach dem Rücktritt von Tunesiens Regierungschef Hamadi Jebali hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) alle politischen Kräfte des nordafrikanischen Landes zum Dialog aufgerufen. Die Gräben, die das Land zur Zeit trennten, müssten überwunden werden, erklärte Westerwelle am Mittwoch in Berlin. Die Bundesregierung beobachte "die Lage in Tunesien in diesen kritischen Tagen seiner demokratischen Entwicklung sehr aufmerksam".

