Berlin (dpa) - In 34 von 485 amtlichen Proben wurden Anteile von nicht gekennzeichnetem Pferdefleisch entdeckt, so Bundesministerin Ilse Aigner in Berlin. Das ist die erste Bilanz der behördlichen Prüfung. Zugleich wies Rewe Kritik an mangelnden Qualitätskontrollen der Branche zurück. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen das Fleischunternehmen Schypke. Wenn der Betrieb Pferdefleisch verarbeitet habe, könnte das ein Verstoß gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz darstellen, so eine Sprecherin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.