Brüssel (AFP) Die EU-Kommission fasst in der Energie- und Klimapolitik das kommende Jahrzehnt ins Auge. Energiekommissar Günther Oettinger, Klimakommissarin Connie Hedegaard und Kommissionspräsident José Manuel Barroso vereinbarten am Mittwoch in Brüssel "die Vorbereitung des neuen Rahmens für Energie und Klima mit dem derzeitigen Zeithorizont 2030", wie eine Sprecherin in Brüssel sagte. Unter anderem die langfristigen Investitionszyklen in der Wirtschaft machten es nötig, über den bestehenden Rahmen in der Klima- und Energiepolitik hinauszublicken, sagte die Sprecherin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.