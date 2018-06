Los Angeles (dpa) - Der australische Star Chris Hemsworth («Thor», «Marvel's The Avengers») und der Hollywood-Regisseur Michael Mann planen einen gemeinsamen Thriller. Wie das US-Branchenblatt «Variety» berichtet, dreht sich der noch namenlose Film um bedrohliche Cyberattacken.

Mann, der im vorigen Jahr die Jury der Internationalen Filmfestspiele von Venedig leitete, brachte zuletzt den Gangsterfilm «Public Enemies» (2009) mit Johnny Depp in der Rolle des Bankräubers John Dillinger in die Kinos. Zuvor hatte er mit Filmen wie «Ali», «Heat» und «Der letzte Mohikaner» Erfolg. Hemsworth hat derzeit eine Reihe Aufträge, darunter die Fortsetzung zu «Snow White and the Huntsman» und «Robopocalypse», allerdings stehen noch keine Drehtermine fest. Michael Mann möchte den Schauspieler bereits im Juni vor die Kamera holen. Ab Herbst ist Hemsworth in den Filmen «Rush» und «Thor: The Dark World» auf der Leinwand zu sehen.