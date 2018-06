Los Angeles (dpa) - Der kalifornische Drehbuchautor Danny Strong denkt sich die weiteren Folgen des Blockbusters «Die Tribute von Panem» (Originaltitel «The Hunger Games») aus.

Dem «Hollywood Reporter» zufolge hat Strong von dem Studio Lionsgate jetzt auch den Zuschlag für den vierten Film «The Hunger Games: Mockingjay, Teil 2» erhalten. Das Drehbuch für «Mockingjay, Teil 1» hat Strong schon abgeliefert. Die Romantrilogie «Die Tribute von Panem» wird damit im Kino zum Vierteiler. Die letzten beiden Folgen sollen 2014 und 2015 in die Kinos kommen. Auch die Regie soll in bewährten Händen bleiben.

Regisseur Francis Lawrence («Wasser für die Elefanten», «I Am Legend»), der gerade die zweite Folge mit dem Titel «The Hunger Games: Catching Fire» dreht, soll auch die weiteren Folgen inszenieren. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Liam Hemsworth übernehmen wieder die Hauptrollen. In der Romanvorlage und im Film geht es um eine düstere Zukunft, in der sich Jugendliche in öffentlichen Spielen bis zum Tod bekämpfen müssen.