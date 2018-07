Paris (AFP) Die französische Bank Crédit Agricole hat im vergangenen Jahr einen Rekordverlust von 6,47 Milliarden Euro eingefahren. Allein im vierten Quartal 2012 betrug der Verlust 3,98 Milliarden Euro, wie das Finanzinstitut am Mittwoch in Paris mitteilte. Das Minus fällt unter anderem so enorm aus, weil die Bank gehörig in ihrer Bilanz aufräumte: So senkte sie den Wert ihrer bislang zu hoch bewerteten Aktiva um 2,67 Milliarden Euro ab. Zudem schlug der Verkauf der griechischen Tochter Emporiki mit 706 Millionen Euro zu Buche, die im vierten Quartal berücksichtigt wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.