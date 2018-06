Istanbul (dpa) - In der Fußball-Champions League hat sich der FC Schalke 04 im Achtelfinal-Hinspiel bei Galatasaray Istanbul eine hervorragende Ausgangsposition verschafft. Den Gelsenkirchenern gelang nach einer starken Vorstellung ein verdientes 1:1 beim türkischen Meister. Sie können nun im Rückspiel am 12. März auf den Viertelfinal-Einzug hoffen. Jermaine Jones war der Ausgleich nach der Führung der Gastgeber durch Burak Yilmaz gelungen. Dem FC Barcelona droht dagegen bereits im Achtelfinale das Aus: Der Topfavorit verlor in der zweiten Partie des Abends beim AC Mailand mit 0:2.

