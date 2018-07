Marana (SID) - Schneeschauer und starke Winde haben am ersten Tag der Matchplay-Meisterschaft in Marana/Arizona für den Abbruch der ersten Runde gesorgt. Zu diesem Zeitpunkt lag Deutschlands bester Golfprofi Martin Kaymer (Mettmann) gegen den Südafrikaner George Coetzee mit einem Schlag in Rückstand. Marcel Siem (Ratingen) hatte sein Erstrundenduell mit Luke Donald (England) noch nicht begonnen.

Das Turnier in der Nähe von Kaymers Wahlheimat Scottsdale/Arizona wird im Ritz-Carlton Golf Club in Dove Mountain ausgetragen, es gehen die 64 weltbesten Profis an den Start. Das Preisgeld beträgt 8,75 Millionen Dollar (ca. 6,56 Millionen Euro). Titelfavoriten sind der Weltranglistenerste Rory McIlroy (Nordirland) und sein Verfolger Tiger Woods (USA).