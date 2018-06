London (AFP) Ein Londoner Auktionshaus will im kommenden Monat mehrere Roben von Prinzessin Diana versteigern, darunter ein mitternachtsblaues Abendkleid aus Samt, in dem sie 1985 während eines Dinners im Weißen Haus mit John Travolta tanzte. Insgesamt zehn Roben sollen am 19. März unter den Hammer kommen, sagte eine Sprecherin des Auktionshauses Kerry Taylor am Mittwoch. Unter ihnen seien mehrere Kleider, in denen Lady Di von berühmten Fotografen wie Mario Testino und Lord Snowdon abgelichtet wurde. Auf einem anderen dunkelgrünen Samtdress ist laut der Sprecherin noch der Abdruck einer Kinderhand zu erkennen.

