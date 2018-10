Dublin (AFP) Nach Kritik an einer unzureichenden Reaktion hat Irlands Regierungschef Enda Kenny sich in aller Form bei tausenden früheren Insassen der sogenannten Magdalenenheime entschuldigt. Vor irischen Parlamentariern in Dublin formulierte der Premierminister am Dienstag "im Namen des Staates und des irischen Volkes die aufrichtige Entschuldigung an die Überlebenden der Magdalenenwäschereien". "Wir bedauern zutiefst, was Ihnen zugefügt wurde. Was ihnen als Kind oder Erwachsene angetan wurde, hätte nicht passieren dürfen", führte Kenny aus. "Irland hat schlecht gehandelt, nicht Sie."

