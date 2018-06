Tokio (AFP) Japan hat im Januar sein höchstes Außenhandelsdefizit innerhalb eines Monats überhaupt verbucht. Das Defizit habe 1,629 Billionen Yen (13 Milliarden Euro) betragen, teilte am Mittwoch das Finanzministerium in Tokio mit. Zwar stiegen Japans Exporte erstmals seit acht Monaten, nämlich um 6,4 Prozent auf 4,8 Billionen Yen. Die Importe wuchsen aber noch stärker, und zwar um 7,3 Prozent auf 6,43 Billionen Yen. Die Statistik wird in dieser Form in Japan seit 1979 geführt.

