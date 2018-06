Berlin (dpa) - Vor drei Jahre war Kindesmissbrauch an vielen Schulen und Heimen bekannt geworden, jetzt will der Bund die längst beschlossenen Hilfen und Verbesserungen für die Opfer auf den Weg bringen. Dazu soll es auch einen versprochenen Hilfsfonds von 100 Millionen Euro für Opfer aus dem familiären Bereich geben. Es sei für sie vollkommen klar, dass sie noch in dieser Legislaturperiode diesen Fonds auf den Weg bringen müssen, sagte Familienministerin Kristina Schröder vor einer Sitzung des Runden Tischs gegen Kindesmissbrauch.

