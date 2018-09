Kapstadt (dpa) - Ein Gericht in Pretoria wird heute über eine Freilassung des wegen Mordes angeklagten Oscar Pistorius gegen Kaution entscheiden. Die Verteidigung des südafrikanischen Paralympics-Stars will eine Freilassung des 26-jährigen erreichen, obwohl das Gericht die Klage der Staatsanwaltschaft auf vorsätzlichen Mord zugelassen hat. Pistorius wird vorgeworfen, seine Freundin Reeva Steenkamp am Donnerstag vergangener Woche in seinem Haus in Pretoria erschossen zu haben.

