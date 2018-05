Berlin (dpa) - Der Runde Tisch gegen Kindesmissbrauch will heute in Berlin eine Bilanz seiner vor 15 Monaten veröffentlichten Empfehlungen ziehen. Die Bundesregierung hatte den Runden Tisch 2010 mit drei Bundesministern, Ländervertretern und Opferverbänden eingerichtet. Zuvor hatten mehrere Fälle von sexuellem Missbrauch in Schulen, Heimen und Kirchen die Öffentlichkeit erschüttert. Das Treffen wird überschattet von einem Bund-Länder-Streit um die Finanzierung eines 100-Millionen-Euro-Hilfsfonds für die Opfer sexuellen Missbrauchs in Familien.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.