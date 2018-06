New York (dpa) - Mit einem Trick hat die New Yorker Polizei den dreisten Dieb eines Gemäldes von Salvador Dalí angelockt und dann festgenommen. Der 29-Jährige, der in Mailand lebte, wurde schon am Samstag gleich nach der Ankunft am Kennedy-Flughafen festgenommen, wie die «New York Times» meldete. Sein Diebstahl des 150 000 Dollar (110 000 Euro) teuren Bildes hatte im Juni für Schlagzeilen gesorgt. Der Mann hatte das Bild in der Galerie von der Wand genommen und war verschwunden. Zehn Tage später kam das Bild per Post wieder zurück.

