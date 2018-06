München (dpa) - Der Kinderbuchautor Otfried Preußler ist tot. Er starb am 18. Februar in Prien am Chiemsee im Alter von 89 Jahren. Dies teilte der Stuttgarter Thienemann Verlag am Mittwoch mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.