Hamburg/ Düsseldorf ((dpa) - Die Streiks des privaten Sicherheitspersonals am Hamburger Flughafen werden für die kommenden beiden Tage ausgesetzt. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch in Hamburg mit.

An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn dagegen wird an diesem Donnerstag wieder gestreikt. Der Ausstand soll auf die Frühschicht von 3.30 Uhr bis 10.00 Uhr begrenzt bleiben, sagte ein Verdi Sprecher.

Nach mehreren Streiks, darunter allein an vier Tagen in Hamburg sowie an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn, sei Bewegung in die Tarifauseinandersetzung gekommen, hieß es zuvor in Hamburg. Es werde am Donnerstag dieser Woche zu einem Treffen der Geschäftsführer von Verdi und dem Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) kommen.

Die Arbeitgeber hatten wegen des Streiks das zunächst für Donnerstag geplantes Spitzengespräch über den Tarifkonflikt an deutschen Flughäfen abgesagt. Damit sei Verdi unseriös vorgegangen und habe sich als nicht verlässlich erwiesen, sagte BDSW-Sprecher Oliver Arning am Mittwoch in Potsdam. An Stelle der Verbandspitzen sollen nun die Geschäftsführer miteinander sprechen.

