Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa setzt trotz eines aktuellen Milliardengewinns ihren Sparkurs fort. Hunderte Jobs sollen gestrichen werden. Konzernchef Christoph Franz will die unter anderem die Hauptverwaltung am Stammsitz Köln und eine Tochtergesellschaft in Norderstedt bei Hamburg bis 2017 dichtmachen. Mindestens 700 Arbeitsplätze sind davon betroffen. Die Stellen würden im Rahmen des Sparprogramms «Score» gestrichen. Damit wolle man das Ergebnis um 1,5 Milliarden Euro im Jahr steigern, so das Unternehmen in Frankfurt.

