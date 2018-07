Barcelona (dpa) - Adrian Sutil hat keine Bedenken, dass er bei seinen ersten Runden in einem Formel-1-Auto seit über einem Jahr nicht von 0 auf 100 durchstarten kann. «Das war eigentlich immer meine Stärke», sagte der Rennfahrer in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa in Barcelona.

Einen Tag vor seinem einzigen Test im neuen Force India zeigte sich Sutil entspannt: Vorfreude ja, Nervosität nein. Auch wenn er weiß, dass das einzige noch freie Cockpit bei seinem ehemaligen Arbeitgeber die letzte Möglichkeit für eine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports sein kann. «Ich denke, es ist so meine letzte Chance, im Grand-Prix-Sport wirklich noch eine Zukunft zu haben», sagte Sutil. Für den Force-India-Vorgänger und das indische Team hatte er insgesamt 90 Rennen bestritten und dabei immer wieder auf sich aufmerksam machen können.

Dennoch hatte Force India den Vertrag mit dem 30 Jahre alten Gräfelfinger Ende 2011 nicht verlängert. «Wenn man es jetzt noch länger hinauszögert und noch ein Jahr wartet, ist, glaube ich, der Zug abgefahren», meinte Sutil. Wenn es nicht klappt, wären erstmals seit 2005 wieder nur drei deutsche Piloten am Start: der dreifache Weltmeister Sebastian Vettel, Nico Rosberg und Nico Hülkenberg.

Circuit de Catalunya