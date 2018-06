Seoul (AFP) Nordkorea hat erneut ein gegen die USA gerichtetes Propagandavideo veröffentlicht. Darin wird simuliert, wie US-Soldaten und Präsident Barack Obama in den Flammen einer Atombombenexplosion verbrennen, wie in dem von der für Propaganda zuständigen offiziellen Webseite Uriminzokkiri hochgeladenen Video zu sehen ist, das bereits am Montag auf das Internetportal YouTube gestellt wurde. In dem Video wird argumentiert, dass Nordkorea von den USA dazu gebracht worden sei, den jüngsten Atomwaffentest vorzunehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.