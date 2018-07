Minsk (dpa) - Die Olympiasiegerinnen Miriam Welte aus Otterbach und Kristina Vogel aus Erfurt haben zum Auftakt der Bahnrad-WM in Minsk die Goldmedaille im Teamsprint gewonnen.

In einer Neuauflage des Olympia-Finales von London bezwangen die beiden Deutschen in 33,053 Sekunden die Chinesinnen Jinjie Gong und Shuang Guo (33,083). Bronze ging an Großbritannien. Es war für den Bund Deutscher Radfahrer die zweite Medaille der fünftägigen Wettbewerbe. Zuvor hatte Joachim Eilers aus Chemnitz Bronze im Zeitfahren gewonnen.

